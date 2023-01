information fournie par AFP Video • 30/01/2023 à 15:44

La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna et le ministre des Armées Sébastien Lecornu recevaient lundi au Quai d'Orsay, à Paris, leurs homologues australiens Richard Marles et Penny Wong, dans l'espoir commun de retisser des liens rompus après la crise des sous-marins.