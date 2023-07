information fournie par AFP Video • 10/07/2023 à 08:20

Le président américain Joe Biden a atterri dimanche soir à Londres où il doit rencontrer lundi le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak avant de se rendre au somment de l'Otan à Vilnius. L'avion présidentiel Air Force One a atterri à l'aéroport de Stansted au nord de Londres pour cette courte visite de Joe Biden chez son plus proche allié européen. IMAGES