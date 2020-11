Avec ses vélos orange, Téhéran se rêve en Amsterdam de montagne

AFP Video • 24/11/2020 à 19:53

Avec ses embouteillages monstres et sa pollution atmosphérique chronique, Téhéran, mégapole de plus de huit millions d'habitants et qui s'étire à flanc de montagne sur plus de 800 mètres de dénivelé, n'est pas exactement un terrain rêvé pour les cyclistes. Son maire tente malgré tout de convertir les habitants au vélo.