Vent d'optimisme sur les marchés américains ; Airbnb trébuche

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en territoire positif. La baisse des rendements des bons du Trésor américain a profité aux actions. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu tandis que les stocks américains de gaz ont progressé moins fort que prévu. Airbnb a fléchi dans le sillage de l'annonce de perspectives décevantes. Le Dow Jones, qui a fini dans le vert pour une septième séance consécutive, a gagné 0,85% à 39385 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,27% à 16346 points.

Airbnb a trébuché de 6,87% à 147,05 dollars après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street. La plateforme américaine de location de logements de courte durée a dégagé un bénéfice net de 264 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 126% en rythme annuel, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 424 millions, soit une marge en amélioration de six points à 20%. Ses revenus ont progressé de 18% à 2,1 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 231000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 212000 après 209000 la semaine précédente.

AMC Entertainment

AMC Entertainment a fait état d'un résultat au premier trimestre supérieur au consensus. Les recettes du premier trimestre se sont élevées à 951,4 millions de dollars, contre 954,4 millions de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 871 millions de dollars. La plus grande chaîne de cinémas au monde a déclaré que les chiffres du trimestre en cours pourraient être plus faibles qu'il y a un an.

News Corp

Le chiffre d'affaires de News Corp s'est légèrement tassé de 1% à 2,42 milliards de dollars au troisième trimestre par rapport à l'année dernière. Les analystes s'attendaient globalement à un CA de 2,45 milliards de dollars. La firme new-yorkaise a pâti de la morosité du marché de la publicité et de la baisse des ventes de livres. Le bénéfice net s'est élevé à 42 millions de dollars, contre un bénéfice net de 59 millions de dollars l'année précédente. L'EBITDA total s'est élevé à 322 millions de dollars, contre 320 millions de dollars.

Warner Bros

Warner Bros, dont le titre cède près de 2% en avant-Bourse, a annoncé son intention de proposer ses services de streaming Disney+, Hulu et Max en bouquet à ses clients américains, à partir de cet été. La firme a par ailleurs fait état d'une perte nette de 0,40 cents par action pour le premier trimestre, en baisse par rapport à la perte de 0,44 cents par action enregistrée un an plus tôt. Son chiffre d'affaires, ressorti en-deça des attentes, s'affiche à 9,96 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 10,70 milliards de dollars de l'année précédente.