Les Bourses européennes ouvrent en hausse, record pour Londres et Francfort

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes continuent de monter et de battre des records vendredi, portées par de meilleures perspectives sur la politique des banques centrales et la reprise économique en Europe.

Francfort montait de 0,34% et Londres de 0,35%, battant toutes deux de nouveaux records en séance, tandis que Paris gagnait 0,55% et Milan 0,49%. Le Royaume-Uni est sorti de la récession où il était entré fin 2023 avec une croissance plus forte qu'attendu au premier trimestre, selon des données publiées vendredi.

