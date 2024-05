Les indices européens attendus sur une note positive

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine marquée par deux jours fériés. Hier, la Banque d'Angleterre a laissé inchangé jeudi son taux d'intérêt pour la sixième fois consécutive. Son gouverneur, Andrew Bailey, s'est dit confiant dans la trajectoire de l'inflation. Les investisseurs prendront connaissance la semaine prochaine de la publication de l'inflation CPI aux États-Unis, le 15 mai, et qui aidera les investisseurs à affiner leurs projections de taux pour la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour (+2,30% à 16,43 euros) a terminé en tête du CAC 40. Le distributeur a indiqué plus tôt dans la semaine que sa filiale brésilienne a renoué avec les bénéfices au premier trimestre. Profitant de l'augmentation des prix des produits alimentaires depuis le début de l'année, Carrefour Brésil a dégagé un bénéfice net ajusté de 52 millions de reals contre une perte nette ajustée de 375 millions de reals. Sa marge brute d'exploitation (Ebitda) ajustée s'améliorer de 1,4 point de pourcentage sur un an au premier trimestre, à 5,7%.

CGG

CGG (+3,85% à 0,46 euro) a fini jeudi en tête de l'indice SBF 120. Le groupe a annoncé le lancement de sa solution AI Cloud, conçue pour répondre aux besoins des entreprises les plus consommatrices de données, telles celles présentes sur les marchés des sciences de la vie, des médias numériques, de l’industrie automobile et aéronautique et des géosciences, qui cherchent à optimiser et à accélérer leurs flux de production exigeants et consommateurs en ressources utilisant l’Intelligence Artificielle (AI).

Michelin

Michelin (+0,27% à 37,33 euros) a terminé dans le vert lors de la séance de jeudi. Un peu plus tôt dans la semaine, le groupe,dont la dette senior à long terme est notée A- par Standard & Poor's et A- par Fitch Ratings, a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d'euros en deux tranches de 7 et 12 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l'annonce de l'émission ont permis à la société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans.

Viel et Cie

Viel et Cie a enregistré au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 5,2% à cours de change constant et de 3% à cours de change variable pour s'établir à 299 millions d'euros.Sur le mois d'avril 2024 les activités de Compagnie Financière Tradition enregistre une forte croissance à cours de change constants par rapport au moins d'avril 2023. "La situation financière du Groupe n'a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2023", précise un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

La publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera annoncé à 13h30 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en mai sera communiqué à 16h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0780 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse cette séance marquée par des volumes réduits, jour férié oblige. Ce jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La BoE a laissé inchangé son taux d'intérêt pour la sixième fois consécutive. Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu. Le CAC 40 a progressé de 0,69% à 8187,65 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,27% à 5051,63 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire positif. La baisse des rendements des bons du Trésor américain a profité aux actions. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu tandis que les stocks américains de gaz ont progressé moins fort que prévu. Airbnb a fléchi dans le sillage de l'annonce de perspectives décevantes. Le Dow Jones, qui a fini dans le vert pour une septième séance consécutive, a gagné 0,85% à 39385 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,27% à 16346 points.