Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH): le complément d’allocation

À noter

Effets crise sanitaire et économique: si le droit d’AEEH expire entre le 30 octobre 2020 et le 1er juin 2021 en raison de l’âge limite de 20 ans, et que le jeune adulte (ou son représentant légal) a déposé une demande au titre de l’AAH, sans que la CDAPH ait pu se prononcer sur son droit à l’AAH, le droit à l’AEEH est prolongé de trois mois à compter de l’atteinte de cette limite d’âge.