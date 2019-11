Alcoolisme au féminin: une maladie encore taboue

AFP Video • 12/11/2019 à 23:11

"Je suis arrivée à boire jusqu'à deux bouteilles de vodka par jour, plus des bouteilles de vin et tout l'alcool que je pouvais trouver", Virginie, 40 ans, s'est noyée dans l'alcool pendant 5 ans. Elle a perdu son travail, la garde de son enfant, l'estime d'elle-même. Abstinente depuis un an, elle raconte sa descente aux enfers dans un livre "Noyée dans l'alcool", paru en octobre dernier. La consommation d'alcool chez les femmes a doublé entre 2010 et 2014 en France mais demeure "taboue" explique une addictologue. La première journée de prévention et de sensibilisation de l'alcool au féminin a lieu le 9 octobre.