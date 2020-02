A Londres, un atelier d'art pour combattre les traumatismes de l'exil

AFP Video • 18/02/2020 à 21:44

Dans l'est de Londres, la créatrice et fondatrice du Hazfa Studio, Hafza Yusuf, dirige un atelier d'art artisanal hebdomadaire avec des femmes somaliennes. Elle-même originaire de Somalie, Hafza veut faire revivre la culture de son pays avec les femmes de sa communauté, et les faire renouer avec les compétences qu'elles ont laissées derrière elles en fuyant leur pays d'origine.