Les Bourses européennes sous le signe de l'optimisme ; Alstom à l'honneur

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert au cours de cette séance marquée des volumes moins importants, journée fériée du 8 mai oblige. Si l'agenda macro-économique s'annonce particulièrement calme ce mercredi, les investisseurs ont pris connaissance des résultats annuels d'Alstom. Le titre du constructeur ferroviaire bondit en Bourse après l'annonce d'une augmentation de capital de 1 milliard d'euros. Le CAC 40 gagne 0,98% à 8154,71 points tandis que l'EuroStoxx 50 progresse de 1,76% à 5044,33 points.

Deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, Alstom s'adjuge 2,97% à 16,11 euros. Le spécialiste du transport ferroviaire a accusé une perte nette part du groupe de 309 millions d’euros pour l'exercice fiscal 2023/24 contre une perte de 132 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Son bénéfice net ajusté s'est établi à 44 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté s'est affiché à 997 millions d'euros, en amélioration de 17% avec une marge de 5,7% contre 5,2% en 2022-2023.

A la bourse de Francfort, BMW freine de 2,69% à 101,40 euros et s'affiche comme le plus fort repli de l'indice DAX. Le constructeur allemand, qui possède les marques BMW, Mini et Rolls-Royce, a réalisé un chiffre d'affaires de 36,61 milliards d'euros au premier trimestre, contre 36,85 milliards d'euros un an plus tôt, ressortant inférieur de 0,6% au consensus. Le bénéfice net a reculé à 2,79 milliards d'euros, contre 3,42 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est replié de 11,4% au premier trimestre, par rapport à 13,9% un an auparavant.

Rubis (-2,59% à 31,60 euros) a publié un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros au premier trimestre, en repli de 5% sur un an. Le distributeur d'énergie a réaffirmé les objectifs communiqués au marché pour 2024 avec un résultat brut d'exploitation groupe qui devrait s'établir entre 725 et 775 millions d'euros. Le résultat net part du groupe devrait rester stable.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en mars a reculé de 0,4% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en baisse de 0,6%. Elle avait progressé de 1,7% le mois dernier.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en mars seront connus à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,16% à 1,0748 dollar.