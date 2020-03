Défiscalisation Censi-Bouvard: conseils d'investissement et revente

Quelques informations supplémentaires sur le Censi-Bouvard

Il n'est pas possible d'investir en Censi-Bouvard dans le cadre d'une Société Civile Immobilière (SCI). Le démembrement d'un bien immobilier acquis en Censi-Bouvard n'est pas autorisé. IL est possible d'investir en indivision. Les différents investisseurs se partagent alors l'avantage fiscal au prorata de leur quote-part sur le bien. Le dispositif Censi-Bouvard est réservé aux Loueurs en Meublé Non Professionnels (LMNP). Mais vous pouvez devenir Loueur en Meublé Professionnel (LMP) après avoir réalisé votre investissement sans perdre l'avantage fiscal obtenu. Il n'est pas possible de louer un bien Censi-Bouvard à l'un de ses proches. C'est l'exploitant de la résidence qui se charge de recruter les locataires.