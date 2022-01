information fournie par AFP Video • 26/01/2022 à 12:55

A Saint-Leu, sur l'île de La Réunion, des tortues migratrices équipées de balises sont relâchées dans l'océan Indien. Elles vont transmettre des données scientifiques précieuses pour mieux comprendre l'évolution des tempêtes tropicales et des cyclones. Le projet STORM est né d'une collaboration entre le centre d’étude des tortues marines Kelonia et les chercheurs du Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones.