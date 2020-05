Un groupe de députés quitte LREM pour plancher sur "le monde d'après"

AFP Video • 20/05/2020 à 13:10

Ils sont d'anciens "marcheurs" et ont quitté le groupe LREM à l'Assemblée pour se consacrer au "monde d'après" la crise économique, sanitaire et sociale provoquée par la pandémie. Voici le groupe "Ecologie Democratie et Solidarité", et les grandes lignes de son programme.