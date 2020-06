Assurance-vie: soyez vigilant sur les frais

crédit photo : Minerva Studio/Shutterstock / Minerva Studio

Dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, le souscripteur doit payer certains frais à l'assureur. Il s'agit essentiellement de frais de souscription, de gestion et d'arbitrage. Plus ces frais sont élevés, plus la rentabilité de vos placements se réduit.

Les frais de versement

Appelés frais «commerciaux» ou «d'entrée», les frais de versement sont prélevés à chaque nouveau versement sur un contrat. Généralement, ils s'élèvent entre 1 % et 3,5 % des sommes versées.

A noter

Le plus souvent, les assureurs proposant des contrats d'assurance-vie sur Internet ne prélèvent pas de fais de versement. C'est un plus indéniable en termes de rentabilité.

Les versements réalisés par vos soins sont amputé de ces frais. Ainsi, si vous souhaitez placer 1.000 € sur votre contrat supportant des frais de versements de 2 %, vous devez réellement verser 1.020,48 €. Si vous versez 1.000 €, seuls 980 € sont placés.

Les frais de versement sont mentionnés dans la notice d'information remise avant la souscription du contrat. Il est possible de négocier leur montant, d'autant plus si vous réalisez un versement important. Par ailleurs, ces frais peuvent être dégressifs en fonction du montant versé.

Les frais de gestion

Les frais de gestion sont prélevés chaque année. Il s'agit de la rémunération de l'assureur pour la gestion administrative de votre contrat. Ces frais portent sur la totalité des sommes versées (les frais de versements sont déduits) et sur les intérêts et revenus capitalisés.

Généralement, ils se situent entre 0,2 % et 1 % pour les sommes investies sur les fonds en euros et entre 0,5 % et 2 % pour celles placées en unités de compte.

A noter

Là encore, les assureurs proposant des contrats sur Internet sont souvent les plus compétitifs en termes de frais de gestion.

Les frais d'arbitrage

Lorsque vous modifiez la répartition de votre épargne sur un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire quand vous transférer des sommes d'un support à un autre, des frais d'arbitrage peuvent être appliqués par votre assureur. Ils sont calculés sur les sommes arbitrées (entre 0,25 % et 1 % de leur montant) ou selon un forfait (moins de 30 €, en moyenne).

A noter

Habituellement, les frais d'arbitrage sont inexistants sur les contrats souscrits par Internet.

Les autres frais

Certains assureurs appliquent des frais lorsque le souscripteur clôture son contrat avant un nombre d'année défini. Ces frais sont limités à 5 % par la loi. Toutefois, aucun frais de sortie anticipée ne peut être appliqué sur un contrat ouvert depuis plus de 10 ans.

Dans le cadre de vos investissements en unités de compte, vous investissez généralement sur des fonds (FCP, SICAV). Or ceux-ci ont souvent leurs propres frais d'entrée et de gestion. Cependant, ils sont habituellement intégrés aux frais de versement acquittés lorsque vous alimentez votre contrat. Si tel n'est pas le cas, ils s'ajoutent aux frais de gestion réclamés par l'assureur.

Un contrat d'assurance-vie peut supporter plusieurs types de frais (versement, gestion, arbitrage). Des frais supplémentaires peuvent également réduire la rentabilité de votre placement. Avant de souscrire une assurance-vie, comparez les contrats entre eux.