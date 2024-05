Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: s'élance en direction des 28E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Après une sortie par le haut du corridor 23,3/25,3E, Rexel s'est élancé en direction des 27,3E (par report d'amplitude, objectif dépassé): le rallye haussier n'est pas terminé pour autant et pourrait se prolonger en direction du sommet du canal ascendant long terme (inauguré vers 5E le 19/03/2020) qui gravite vers 28,00E





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +2.61%