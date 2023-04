Que se passe-t-il au Soudan ?

information fournie par AFP Video • 27/04/2023 à 16:10

Le Soudan connaît depuis plusieurs jours de sanglants combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les combats ont fait plus de 512 morts et plus de 5.000 blessés, selon le ministère soudanais de la Santé. Depuis le 15 avril, les combats ont transformé Khartoum en zone de guerre, fermant les hôpitaux et empêchant les professionnels de la santé de prodiguer des soins. Un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu le 25 avril sous l'égide des États-Unis. Les opérations de secours se sont intensifiées depuis, les pays étrangers évacuant leurs ressortissants du Soudan par voie terrestre, aérienne et maritime.