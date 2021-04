AFP Video • 11/04/2021 à 18:42

IMAGESLe décompte des voix commence au Bénin après la fermeture des bureaux de vote à 16 heures, heure locale (1500 GMT). Ex-magnat du coton, le président Patrice Talon, qui brigue un second mandat, fait face à deux candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué. Il a assuré qu'il gagnerait ce scrutin "par KO", sans second tour.