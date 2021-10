Prendre une retraite anticipée: quelles conséquences financières?

La frugalité, un phénomène de mode?

Dans l’optique de partir tôt à la retraite, et notamment bien avant d’avoir l’âge légal pour recevoir une pension, certains sont tentés d’adopter un mode de vie basé sur la frugalité. Cette tendance, “le frugalisme”, vise à limiter au maximum sa consommation pour épargner et constituer un patrimoine capable de générer des revenus le plus tôt possible. Idéalement, ces revenus doivent remplacer ceux du travail et compenser l’absence de pension de retraite (car plus vous partez tôt et plus votre pension sera insignifiante). Reste que le choix du frugalisme est un engagement de très long terme, ce qui en fait une piste très théorique. Est-il possible de vivre longtemps en se privant de tout? Le frugalisme résiste-t-il aux imprévus? D’ores et déjà, beaucoup d’adeptes abandonnent, comprenant que le bonheur dans la vie n’est pas de “durer”.