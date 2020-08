Les Libanais de Paris entre impuissance, rage et espoir

AFP Video • 06/08/2020 à 22:59

"On se sent impuissants, ça me donne envie de pleurer": à Paris, les Libanais de la diaspora passent leurs journées suspendus aux réseaux sociaux à la recherche d'informations sur les explosions de Beyrouth, se demandant comment aider malgré la distance et la corruption qui complique les transferts d'argent. Mais beaucoup veulent garder espoir malgré la situation.