Or: au-delà des lingots et des pièces, connaissez-vous l'or papier?

Belayat/Shutterstock / Belayat

Investir sur l'or ne nécessite pas obligatoirement d'acheter de l'or physique, à savoir des lingots et des pièces. Vous pouvez opter pour l'or papier. Il s'agit d'acheter des actions ou des fonds de sociétés aurifères, voire des trackers et des certificats. Ces derniers sont cotés en Bourse comme des actions.

L'or papier: ses trois formes possibles

L'or papier peut prendre la forme:

- D'actions de sociétés aurifères exploitant des mines d'or et vendant leur production sur le marché. On parle plus généralement de mines d'or. La plupart sont cotées à Londres ou à New York.

- De fonds aurifères, c'est-à-dire des SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) et FCP (Fonds Communs de Placement) investis en actions de sociétés aurifères.

- De certificats et trackers répliquant la performance du cours de l'once d'or.

L'or papier présente deux avantages par rapport à l'or physique: une plus grande liquidité, vous permettant d'acheter et de vendre rapidement, et des frais de transaction réduits.

Vous devez détenir un compte-titres pour investir sur l'or papier

Les actions de mine d'or éligibles au Plan d'Epargne en Action (PEA) sont très peu nombreuses. Les trackers et certificats adossés à l'or ne peuvent pas être acquis dans le cadre du PEA. Il convient de détenir un compte-titres ordinaire pour investir sur l'or papier. Ce n'est pas de compliqué. Vous passez vos ordres d'achat et de vente comme si vous achetiez ou vendiez une action.

Vous devez distinguer les mines des trackers et certificats

Acheter des mines d'or ou des fonds spécialisés ne pose pas de problème particulier en termes de sécurité (au-delà du risque lié à l'investissement): il s'agit d'actifs tangibles , à savoir des parts du capital d'une entreprise dont vous devenez le propriétaire.

Les trackers étant adossés à de l'or physique, cela les rend sûrs en théorie. Toutefois, le risque est que l'actif du tracker, à savoir son stock d'or physique, se dissocie trop des souscriptions des investisseurs. Cela arrive avec certains émetteurs.

Les certificats se contentent de reproduire le parcours de l'once en dollars ou en euros. Aucun actif tangible ne garantit la valeur du certificat. En cas de faillite de l'émetteur, l'investisseur ayant acheté un certificat prend donc le risque de perdre sa mise. De fait, si vous souhaitez investir dans l'or dans le but de protéger votre patrimoine contre l'instabilité du système financier, vous devez plutôt investir sur de l'or physique (lingots et pièces).