AFP Video • 03/05/2021 à 19:13

La justice va embaucher 1.000 contractuels, 500 pour trois ans et 500 pour un an, des juristes assistants et des renforts de greffe, afin de réduire les délais de traitement des affaires civiles, annonce le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, lors d'une visite au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).