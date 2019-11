Face aux violences conjugales, la nécessaire formation des forces de l'ordre

AFP Video • 22/11/2019 à 12:12

Alors que les forces de l'ordre sont souvent critiquées dans les affaires de violences conjugales, Karine Lejeune, colonelle de gendarmerie, est elle engagée depuis plus de quinze ans contre ces violences. Dès 2003, elle met en place des formations pour les gendarmes sur les violences faites aux femmes. En 2005, elle rejoint la Délégation aux victimes et travaille plus particulièrement sur les morts violentes au sein des couples.