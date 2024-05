Les Bourses européennes bien orientées avant la Banque d'Angleterre

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert au sortir d'une séance marquée par des volumes réduits, jour férié oblige. En l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les investisseurs ont accueilli favorablement les comptes annuels d'Alstom, qui a terminé en tête de l'indice SBF 120. Demain, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera scrutée en début d'après-midi. Alstom a brillé en tête de l'indice SBF 120 après la publication de ses comptes annuels. Le CAC 40 a avancé de 0,69% à 8131 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,46% à 5039 points.

Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Alstom s'est adjugé 9,36% à 17,11 euros. Le spécialiste du transport ferroviaire a accusé une perte nette part du groupe de 309 millions d’euros pour l'exercice fiscal 2023/24 contre une perte de 132 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Son bénéfice net ajusté s'est établi à 44 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté s'est affiché à 997 millions d'euros, en amélioration de 17% avec une marge de 5,7% contre 5,2% en 2022-2023.

A la bourse de Francfort, BMW a perdu 3,07% à 101 euros et s'est affiché comme le troisième plus fort repli de l'indice DAX. Le constructeur allemand, qui possède les marques BMW, Mini et Rolls-Royce, a réalisé un chiffre d'affaires de 36,61 milliards d'euros au premier trimestre, contre 36,85 milliards d'euros un an plus tôt, ressortant inférieur de 0,6% au consensus. Le bénéfice net a reculé à 2,79 milliards d'euros, contre 3,42 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est replié de 11,4% au premier trimestre, par rapport à 13,9% un an auparavant.

Rubis (-4,01% à 31,14 euros) a publié un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros au premier trimestre, en repli de 5% sur un an. Le distributeur d'énergie a réaffirmé les objectifs communiqués au marché pour 2024 avec un résultat brut d'exploitation groupe qui devrait s'établir entre 725 et 775 millions d'euros. Le résultat net part du groupe devrait rester stable.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en mars a reculé de 0,4% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en baisse de 0,6%. Elle avait progressé de 1,7% le mois dernier.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont diminué de 0,4% en mars, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,5% le mois précédent.

A la clôture, l'euro cède 0,11% à 1,0754 dollar..