France 24 • 12/07/2021 à 09:44

Il a fallu attendre les tirs au but pour voir l'Italie sacrée championne d'Europe face à l'Angleterre, à Wembley. Ce sont pourtant les Three Lions qui ont rapidement ouvert la marque par Luke Shaw, avant l'égalisation de Leonardo Bonnucci en seconde période. L'Italie remporte ainsi le deuxième Euro de son histoire. Retour sur cette rencontre avec nos consultants et nos correspondants à Londres et Rome.