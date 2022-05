Egalité salariale pour les footballeuses américaines: "L'égalité, c'est la vraie libération"

information fournie par France 24 • 19/05/2022 à 06:46

A la Une de la presse, ce jeudi 19 mai, la menace de la Turquie de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan. La hausse spectaculaire des prix en Europe, en particulier au Royaume-Uni, où le chef de la police dit craindre une hausse de la criminalité. Et l’accord conclu par la Fédération de football des Etats-Unis, pour assurer l’égalité des primes entre les équipes nationales féminine et masculine.