Le prêt relais ou vendre pour acheter

Vous souhaitez acheter un nouveau logement sans attendre de revendre le vôtre. Le prêt relais peut vous permettre de financer cette acquisition, le temps de trouver un acquéreur. Selon vos besoins financiers, il existe différentes variantes du prêt relais.

Le principe du prêt relais

Pour financer l'achat d'un nouveau logement, il est souvent nécessaire de revendre l'ancien. Toutefois, il n'est pas toujours simple de faire coïncider ces deux opérations immobilières. Le prêt relais est adapté si vous souhaitez conclure l'acquisition d'un nouveau bien immobilier sans attendre de vendre votre logement actuel.

Durée, montant et remboursement du prêt relais

Le prêt relais est un crédit dont la durée est très courte (le plus souvent un an, renouvelable). Son montant représente généralement entre 50 % et 70 % de la valeur du bien mis en vente. Ce pourcentage dépend à la fois de la politique commerciale de la banque et de l'état d'avancement de la vente. Par exemple, un compromis de vente déjà signé va inciter la banque à accorder un prêt d'un montant plus élevé.

Lorsque vous souscrivez un prêt relais, vous remboursez les intérêts et la prime d'assurance tous les mois, tous les trimestres ou en fin de prêt. Vous ne remboursez le capital qu'après la vente du logement lorsque vous soldez le prêt relais.

Une agence immobilière ou un notaire est chargé de réaliser l'évaluation du bien sur lequel est basé le crédit relais. La banque peut demander plusieurs estimations.

Que se passe-t-il si le bien immobilier n'est pas vendu dans les temps? Si vous n'avez pas réussi à vendre votre bien immobilier pendant la durée du prêt relais, vous pouvez envisager une prolongation du crédit. Toutefois, la banque peut la refuser. Le plus souvent, elle vous demande de baisser le prix de vente de votre bien ou de transformer le prêt relais en crédit à long terme si votre situation financière le permet.

Un prêt relais complété par un prêt immobilier

Lorsque le prêt relais ne suffit pas à acquérir le nouveau logement, il doit être associé à un autre prêt immobilier pour compléter le financement. On parle alors de prêt relais jumelé. En effet, le crédit relais peut être associé au nouveau prêt immobilier. Dans ce cas, le prêt relais est remboursé quand le logement est vendu. Vous ne continuez à payer que les mensualités du prêt à long terme.

Le crédit relais peut être intégré au prêt immobilier. Ainsi, vous payez chaque mois des mensualités et vous remboursez une partie du prêt par anticipation lorsque le bien est vendu. A cette date, la durée ou les mensualités restantes du prêt immobilier sont révisées à la baisse.