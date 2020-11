Eboueurs de Paris en grève: pluie de prospectus pour manifester leur colère

AFP Video • 18/11/2020 à 11:47

IMAGES Des éboueurs de la Ville de Paris, en grève "reconductible et indéterminée" pour la deuxième journée consécutive, jettent des prospectus depuis le toit de la Direction de la propreté et de l'eau. Ils réclament notamment la "remunicipalisation" des missions confiées à des entreprises privées et l'amélioration de leurs conditions de travail dans un contexte de crise sanitaire.