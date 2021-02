AFP Video • 19/02/2021 à 14:42

Ce duo de youtubeurs dézingue avec humour Twingo, Peugeot 106 et autres Golf dans des défis destinés à vulgariser la mécanique auprès de leurs 825.000 abonnés. Leurs efforts paient: ils ont levé plus d'un million d'euros auprès de 19.000 internautes pour offrir un moteur de mille chevaux à leur Multipla, un monospace Fiat des années 1990 honni pour son look.