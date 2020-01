Des milliers d'Australiens se rassemblent pour la climat Sydney

AFP Video • 10/01/2020 à 20:21

Près de 20.000 personnes manifestent à Sydney pour le climat alors que l'Australie fait face à des incendies de forêts qui ont tué 26 personnes et détruit plus de 20.000 habitations, ravageant plus de 8 millions d'hectares et tuant plus d'un milliard d'animaux.