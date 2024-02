Don d’argent: comment aider un proche?

Il est possible d’aider un proche avec un don ou un prêt ( crédit photo : Shutterstock )

Le don familial: jusqu’à 31.865 euros sans impôt

Si vous avez moins de 80 ans au jour du don, vous pouvez donner à un membre de votre famille jusqu’à 31.865 euros sans payer d’impôt. Cet abattement est renouvelable tous les quinze ans. Il peut s’agir de gratifier vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou, à défaut, vos neveux et nièces (en cas de décès de ces derniers, à vos petits-neveux ou petites-nièces). Dans tous les cas, la personne recevant le don doit être majeure ou avoir fait l’objet d’une émancipation au jour du don.

Le plafond du montant du don familial s’entend par donateur. Par conséquent, un petit-fils peut par exemple recevoir jusqu’à 31.865 euros de chacun de ses grands-parents. La somme peut être versée en liquide, par chèque, par virement ou par mandat. Il n’est pas obligatoire d’établir un acte notarié.

En outre, cette exonération peut se cumuler avec les abattements de droit commun sur les donations, accordés en fonction du lien de parenté (100.000 euros par enfant, 31.865 euros par petit-enfant…). Si vous effectuez un don familial supérieur à 31.865 euros, la part du don excédentaire est exonérée de toute taxe au titre de l’abattement de droit commun, si celui-ci n’a pas été utilisé au cours des quinze années précédentes.

À savoir La déclaration du don familial de sommes d’argent à l’administration fiscale est obligatoire. Elle doit être réalisée dans un délai d’un mois. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire n°2735.

Le prêt constitue une alternative, notamment pour aider un ami

Pour apporter une aide financière à un proche, le prêt entre particuliers constitue une solution simple à mettre en place. En effet, vous pouvez avancer une certaine somme d’argent pour une période convenue, en appliquant ou non des intérêts.

Afin de prévenir la survenance d’un conflit («les bons comptes font les bons amis»), il est recommandé d’établir un contrat de prêt ou de faire signer à l’emprunteur une reconnaissance de dettes. De toute manière, un contrat de prêt ou une reconnaissance de dettes est obligatoire pour les montants supérieurs à 1500 euros. La preuve par tout moyen (SMS, email, écriture bancaire, témoignage…) est admise pour les prêts d’un montant inférieur à 1500 euros.

Si vous percevez des intérêts sur le montant prêté, votre ami emprunteur doit déclarer l’emprunt auprès de l’administration fiscale à l’aide du formulaire n° 2062. En outre, chaque année, vous devez mentionner les intérêts perçus sur votre déclaration de revenus, dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers. Ils font l’objet d’une imposition. S’il s’agit d’aider un proche, lui concéder un prêt sans intérêts reste probablement la solution la plus simple et la plus attractive pour les deux parties...

À savoir Un prêt doit être remboursé. Dans le cas contraire, il risque d’être requalifié en donation. Dans ce cas, il engendre des droits à payer, majorés de pénalités de retard. Par ailleurs, les sommes obtenues par l’emprunteur peuvent être imposées comme un revenu.

Gérer son budget en temps de crise

En temps de crise, il est plus que jamais primordial de maîtriser son budget et de rationaliser ses dépenses. Des économies sont toujours réalisables: abonnements téléphoniques, Internet, streaming vidéo, application musicale, carte bancaire… Il est aussi possible de différer les achats non prioritaires et de résister à la tentation du shopping en ligne. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter de souscrire un crédit à la consommation ou de creuser un découvert. Dans les situations les plus difficiles, le regroupement de crédits est à envisager, car il permet de baisser les mensualités de remboursement (attention, toutefois, ce mécanisme revient à augmenter votre dette).