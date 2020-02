Des habitants inspectent un hélicoptère de l'armée syrienne abattu

AFP Video • 14/02/2020 à 23:06

Des Syriens inspectent les restes d'un hélicoptère de l'armée syrienne abattu dans le nord-ouest de la Syrie et dont l'équipage a été tué. Il s'agit du deuxième crash du genre cette semaine sur fond de tensions entre Ankara et Damas, qui poursuit sa progression face aux jihadistes et rebelles.