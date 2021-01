AFP Video • 22/01/2021 à 20:10

"Si jamais on n'a pas d'apprentissage, on a tout un énorme côté de la formation qui nous manque, donc c'est un peu effrayant", confie Charlotte, à la recherche d'un contrat en alternance dans l'hôtellerie depuis avril 2020, un secteur sinistré par l'épidémie de Covid-19, qui n'accueille donc plus d'apprentis.