Coronavirus: la renaissance des cinémas drive-in dans le monde

AFP Video • 24/05/2020 à 18:02

The show must go on. Avec des salles fermées pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus, les cinémas en plein air, qui ont connu une immense popularité dans les années 1950 et 1960, font leur retour dans le monde entier. De Séoul à la Floride, de la Lituanie à l'Uruguay, les drive-in sont une alternative attrayante et sûre pour les cinéphiles.