Commémorations des attentats du 13 Novembre: "ça fait partie de notre vie maintenant"

AFP Video • 13/11/2019 à 20:57

"Tourner la page? On ne la tournera jamais!" Quatre ans après l'attentat qui a fait 90 morts au Bataclan, victimes et proches sont rassemblées pour un hommage devant la mairie du 11e arrondissement de Paris. Parmi eux, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal qui était sur scène le soir de l'attentat.(COMPLETE VIDI1M83UE_FR + VIDI1M82N8_FR + VIDI1M83S7_FR + VIDI1M84LG_FR)