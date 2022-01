CAN-2022 : Maroc - Malawi, les Flammes y croient face aux Lions de l'Atlas

Pour son premier match à élimination directe dans la CAN-2022, le Maroc de Vahid Halilodzic affronte mardi le Malawi, qui dispute le premier huitième de finale de son histoire. Du côté des Lions Atlas, on se refuse à sous-estimer un adversaire "combatif et généreux". Le Maroc ne veut pas être l'autre éliminé surprise des huitièmes de finale de la CAN-2022. C'est le message qu'a envoyé Vahid Halilhodzic en conférence de presse lundi 24 janvier, à 24 heures de sa confrontation contre le Malawi. Des Flammes malawites qui découvriront la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire et qui ont l'intention de poser des problèmes aux Lions de l'Atlas, comme l'explique Mario Marinică, dans une interview exclusive à France 24.