CAN-2022 : L'Algérie éliminée, "la malédiction du champion en titre"

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 23:27

Dans un match où rien n'est allé dans le sens des Algériens, la Côte d'Ivoire l'a largement emporté jeudi face à l'Algérie (3-1). Le champion d'Afrique en titre sort donc de la CAN-2022 dès le premier tour. Dans l'autre match, la Guinée équatoriale a pris le meilleur sur la Sierra Leone et se qualifie pour les 8es. Soirée catastrophique sur tous les plans pour l'Algérie. L'équipe de Belmadi et Mahrez a été dominée par une Côte d'Ivoire appliquée et soucieuse d'éliminer un concurrent au titre (3-1). Le champion d'Afrique en titre sort donc sans gloire du tournoi.