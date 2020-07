AFP Video • 14/07/2020 à 16:52

Le président brésilien Jair Bolsonaro, en quarantaine depuis une semaine après avoir été testé positif au coronavirus, a annoncé qu'il allait subir un nouveau test et qu'il avait hâte de reprendre ses activités normales. Alors que le Brésil reste le pays le plus endeuillé d'Amérique latine avec plus de 72.000 décès, le parc d'Ibirapuera, le plus grand de Sao Paulo, rouvre ses portes.