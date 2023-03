Afghanistan: des personnes dans les rues de Kaboul après un violent séisme

information fournie par AFP Video • 21/03/2023 à 20:00

Des personnes sortent dans les rues de la capitale afghane après un séisme de magnitude 6,5. L'institut géologique des États-Unis (USGS) a déclaré que l'épicentre du tremblement de terre se trouvait près de Jurm, dans le nord-est de l'Afghanistan, et qu'il avait une profondeur de 187 kilomètres (116 miles). Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat, mais le tremblement de terre a été fortement ressenti dans une grande partie de l'Afghanistan, au Pakistan et même plus à l'est, dans certaines régions de l'Inde.