A Mogadiscio, une jeune femme défie les stéréotypes au volant de son taxi

AFP Video • 25/02/2021 à 12:30

Dix-neuf ans, divorcée, elle conduit un taxi dans un des pays les plus dangereux et conservateurs au monde: en prenant chaque jour le volant pour faire vivre sa famille, Asha Mohamed défie les conventions en Somalie. Depuis un an, la jeune femme sillonne les rues de la capitale somalienne Mogadiscio dans son taxi blanc, une démarche rare et mal perçue dans une société somalienne dominée par un islam conservateur et au fonctionnement clanique et patriarcal.