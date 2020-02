Virus: images d'un hôpital de Manille où est signalé un premier décès hors de Chine

AFP Video • 02/02/2020 à 14:36

Les Philippines ont signalé dimanche le premier décès en dehors de la Chine d'une personne atteinte du nouveau coronavirus qui a fait déjà plus de 300 morts et s'est propagé dans de nombreux pays étrangers. La victime est un Chinois de 44 ans originaire de la ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines. Il est décédé à l'hôpital de Manille.