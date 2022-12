information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 23:25

L'Espagne et le Japon se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial et l'Allemagne a été éliminée jeudi à Doha à l'issue d'une soirée de folie. Le Japon affrontera la Croatie en 1/8 et l'Espagne le Maroc. Le Japon a battu 2-1 l'Espagne, quand même sauvée.