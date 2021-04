Donation, anticiper pour réduire la fiscalité de la transmission

Donations et dons de sommes d'argent permettent d'optimiser la fiscalité de sa transmission crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Anticiper sa transmission en effectuant des donations permet de réduire la fiscalité pour ses héritiers. Voici comment profiter du barème d'imposition qui s'applique tous les quinze ans et bien préparer ainsi sa succession grâce aux donations et dons de sommes d'argent.

Sommaire:

Profiter de l'abattement fiscal tous les quinze ans

Distinguer présent d'usage et don manuel

Déclarer le don manuel pour faire courir le délai d'exonération

Profiter des tranches basses du barème des droits de mutation

Donations, s'entourer des conseils d'un notaire

Profiter de l'abattement fiscal tous les quinze ans

Il est possible de donner une partie de son patrimoine tous les quinze ans en franchise d'impôt. Anticiper sa succession permet de profiter de cette fenêtre à plusieurs reprises. Le donateur doit cependant s'assurer que son patrimoine le lui autorise au regard de ses besoins futurs de revenus. Un bien immobilier, un livret d'épargne, un portefeuille boursier, des antiquités, des bijoux, des droits d'auteur ou des brevets peuvent faire l'objet d'une donation.

Distinguer présent d'usage et don manuel

Faire un don manuel pour donner un bien mobilier ou des sommes d'argent est une possibilité. Le don manuel ne nécessite pas d'écrit car il résulte de la simple remise matérielle du bien. Par exemple, outre les espèces, les chèques ou virements bancaires, on peut donner de cette manière des titres, des lingots et pièces d'or, des vêtements, des bibelots ou livres, des véhicules ou des animaux.

Ce type de don se distingue du présent d'usage par son montant. Ce dernier se limite en effet aux présents faits à différentes occasions telles qu'une fête de famille, un anniversaire ou la remise d'un diplôme. Son montant doit être modique au regard de votre patrimoine et de vos capacités financières.

Déclarer le don manuel pour faire courir le délai d'exonération

Un don d'argent, fait avant l'âge de 80 ans et dans la limite de 31.865 euros entre parents et enfants ou grands-parents et petits-enfants ou arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants, doit être déclaré par le donataire à l'administration fiscale dans le mois qui suit le don. Le don manuel est révélé notamment lors d'une nouvelle donation entre les mêmes personnes ou lors du décès du donateur et de l'ouverture de la succession.

Déclarer et enregistrer volontairement le don auprès de l'administration permet de faire courir le délai de quinze ans. Vous pouvez ainsi profiter des fenêtres d'exonération et effectuer des donations en franchise de droits dont les montants varient selon votre degré de parenté avec le donataire.

Profiter des tranches basses du barème des droits de mutation

Il est en effet possible de donner 100.000 euros à chacun de ses enfants tous les quinze ans sans acquitter de droits de mutation. Anticiper sa succession en effectuant des donations permet en sus de profiter des tranches les plus basses du barème de 5% à 45% des droits de donation entre parents et enfants. À défaut d'avoir préparé ainsi sa succession, la facture peut vite grimper. Le taux s'élève, par exemple, à 15% pour la tranche de 12.110 à 15.932 euros, à 20% pour la tranche suivante jusqu'à 552.324 euros, puis à 30% de 552.325 à 902.838 euros. Le conjoint bénéficie d'un abattement de 80.724 euros sur les droits de donation, tous les quinze ans. En cas de donation à des neveux et nièces, le taux des droits de donation et de succession s'élève à 55%. Il est de 60% pour un tiers ou un parent au-delà du 4e degré. Enfin, les personnes handicapées bénéficient enfin d'un abattement supplémentaire de 159.325 euros.

Donations, s'entourer des conseils d'un notaire

Les règles de la succession nécessitent de respecter les droits des héritiers réservataires (les enfants, à défaut le conjoint) lorsqu'on effectue un don manuel ou une donation. Il faut savoir que la donation notariée sécurise sa succession. Elle est irrévocable (sauf exception). Elle est en outre obligatoire s'il s'agit d'un bien immobilier. En vous entourant des conseils d'un notaire, vous vous assurerez notamment que les donations ne seront pas remises en cause lors de la succession, qu'elles seront effectuées au profit de vos héritiers directs ou d'un tiers.