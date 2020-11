Les plus pauvres risquent d'être "piétinés dans la ruée sur les vaccins" (OMS)

AFP Video • 24/11/2020 à 09:34

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirme que "les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d'être piétinés dans la ruée sur les vaccins", alors qu'un troisième vaccin contre le Covid-19 montre des résultats préliminaires prometteurs.