Les électeurs se rendent au bureau de vote dans une primaire à enjeux élevés dans le New Hampshire

AFP Video • 11/02/2020 à 21:54

"Les gens prennent leur vote très au sérieux ici", déclare un volontaire de la campagne de Buttigieg alors que des électeurs entrent dans un bureau de vote dans le New Hampshire lors une primaire à enjeux élevés. Pete Buttigieg et Bernie Sanders se battent pour la première place dans la course pour défier le président Donald Trump en novembre.