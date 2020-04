La "Super Lune rose" vue depuis la Bosnie

AFP Video • 08/04/2020 à 10:28

Images de la "Super Lune rose", plus grosse pleine Lune de l'année 2020, vue depuis Donja Jablanica, en Bosnie. Le phénomène astronomique se produit lorsque la Lune se trouve au point le plus proche de la Terre (à 356.907km). La Lune apparaît alors plus grosse et brillante qu'à l'accoutumée. Elle est appelée "lune rose" non pas pour la couleur qu'elle dégage, mais en référence aux couleurs de certaines fleurs printanières.