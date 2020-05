L'OMS invite Madagascar à faire tester sa tisane prétendûment anti-Covid lors d'essais cliniques

AFP Video • 08/05/2020 à 01:58

SONORE N°1R33SGLa directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique rappelle à l'ordre les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans tests scientifiques sérieux, et invite Madagascar a soumettre le Covid-organics à des essais cliniques. Le "Covid-Organics" est un breuvage à base d'artemisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre le paludisme, et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. Le président malgache Andry Rajoelina en vante les vertus curatives et préventives contre le nouveau coronavirus.