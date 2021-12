information fournie par AFP Video • 05/12/2021 à 11:53

Des feux d'artifice ont été tirés à Bethléem et un arbre de Noël a été allumé en présence du Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, d'un certain nombre d'ecclésiastiques et d'une grande foule venue célébrer devant l'église de la Nativité.