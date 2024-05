Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: trois accords avec des partenaires chinois information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la visite d'État du Président chinois en France, Suez annonce la signature de trois accords stratégiques en matière de transition écologique avec ses partenaires chinois Envision, Chongqing Sanfeng Environment et Dongguan Water Group.



Le groupe a ainsi conclu avec Envision un protocole d'accord visant à la création, en France, d'un parc industriel net zéro pour recycler des batteries, pour contribuer au développement d'une industrie durable des véhicules électriques et des batteries dans le pays.



Suez et Chongqing Sanfeng Environment ont renforcé leur partenariat par un nouvel accord dans le secteur de la valorisation énergétique des déchets, grâce à des technologies avancées pour convertir les déchets résiduels en électricité et en chaleur.



Enfin, Dongguan Water Group a signé avec le Français un contrat portant sur la conception, la fourniture et l'installation de technologies et de services d'ingénierie pour la construction d'une vaste usine de valorisation des boues locales à Dongguan.





Valeurs associées SUEZ (VOIR VEOLIA) Euronext Paris 0.00%