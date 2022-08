information fournie par AFP Video • 18/08/2022 à 15:30

Avec l'inflation et la crise économique, les Britanniques ont plus de mal à entretenir leurs animaux. Et quand le compagnon à quatre pattes meure, il faut parfois renoncer à sa crémation. David Mcauliffe et sa compagne Julie Fielding, ont dû faire un appel aux dons sur Facebook pour financer la crémation de leur chien Khan.