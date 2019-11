Fréderic Hermel : "Zidane, ce héros français'

France 24 • 20/11/2019 à 09:09

Fréderic Hermel est journaliste, correspondant à Madrid du journal l'Équipe et de la radio RMC. Il consacre un livre à l'idole qu'il partage avec beaucoup de Français et d'amateurs de football dans le monde : Zinedine Zidane. Deux z intiment liés à l'histoire du ballon rond de ces 25 dernières années. Du joueur exceptionnel à l'entraîneur adulé, retour sur une vie hors du commun, et sur cet homme dont on sait à la fois tant et si peu. Entretien.